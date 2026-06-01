Elecciones 2026: “El conteo en las mesas de votación fue impecable”: registrador Hernán Penagos
El registrador nacional dio en 6AM W un balance sobre los resultados de la jornada electoral en materia de preconteo y transmisión de resultados.
Elecciones 2026: “El conteo en las mesas de votación fue impecable”: registrador Hernán Penagos
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Tras conocerse las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien no reconoció los resultados del preconteo de votos del 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos defendió en 6AM W las garantías que brindó la institución durante la jornada.
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El registrador destacó la alta participación de votantes, lo que calificó como una “muestra de actitud democrática”. Penagos indicó que cerca de 2′600.000 más del registro habitual salieron a votar y destacó la labor de los jurados de votación.
En desarrollo.
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