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01 jun 2026 Actualizado 13:16

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Elecciones 2026: “El conteo en las mesas de votación fue impecable”: registrador Hernán Penagos

El registrador nacional dio en 6AM W un balance sobre los resultados de la jornada electoral en materia de preconteo y transmisión de resultados.

Elecciones 2026: “El conteo en las mesas de votación fue impecable”: registrador Hernán Penagos

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Tras conocerse las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien no reconoció los resultados del preconteo de votos del 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos defendió en 6AM W las garantías que brindó la institución durante la jornada.

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El registrador destacó la alta participación de votantes, lo que calificó como una “muestra de actitud democrática”. Penagos indicó que cerca de 2′600.000 más del registro habitual salieron a votar y destacó la labor de los jurados de votación.

En desarrollo.

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