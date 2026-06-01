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Elecciones 2026: “El conteo en las mesas de votación fue impecable”: registrador Hernán Penagos

Tras conocerse las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien no reconoció los resultados del preconteo de votos del 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos defendió en 6AM W las garantías que brindó la institución durante la jornada.

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El registrador destacó la alta participación de votantes, lo que calificó como una “muestra de actitud democrática”. Penagos indicó que cerca de 2′600.000 más del registro habitual salieron a votar y destacó la labor de los jurados de votación.

En desarrollo.

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