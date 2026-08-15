GUAU deja 10 perros adoptados y 1,4 toneladas de alimento recolectadas en Barranquilla

La pasarela GUAU, liderada por la Fundación PetLovers, cerró en Barranquilla con 10 de los 12 perros que participaron adoptados y 1,4 toneladas de alimento recolectadas. La jornada buscó no solo encontrarles una familia a estos animales, sino poner sobre la mesa una problemática que permanece: albergues llenos de perros geriátricos, mestizos y con discapacidad que pasan años esperando una oportunidad de adopción.

Los perros que llegaron a la pasarela representan una realidad que enfrentan diariamente los refugios y organizaciones de protección animal. Muchos animales, especialmente los de edad avanzada o con alguna condición particular, tienen menos posibilidades de ser adoptados y permanecen durante largos periodos bajo el cuidado de los albergues.

Por eso, aunque la adopción fue uno de los objetivos principales de la jornada, la Fundación PetLovers buscó que las historias de estos perros sirvieran para visibilizar una situación que continúa después de que termina una pasarela, la necesidad de encontrar hogares para los animales que siguen esperando y de sostener a quienes permanecen en los refugios.

Moda y solidaridad por los animales

Durante GUAU, 12 perros fueron los protagonistas de la pasarela, acompañados por aliados de la moda y el entretenimiento. El evento contó con la participación de la reina del Carnaval, Michelle Char con su marca Cero8mil, y el acompañamiento de las diseñadoras Liliana Meza y Melissa Zirene, además de diferentes marcas y aliados que se sumaron a la causa.

La producción estuvo a cargo de Casa de Novias, con Andrés Cardona al frente de la organización. La puesta en escena también contó con el trabajo de Claudia Chacón en el estilismo y el acompañamiento de las agencias High Models y Casting Models.

La iniciativa también buscó ofrecer alternativas para quienes no pueden adoptar. El apadrinamiento, las donaciones de alimento y el apoyo a los albergues son algunas de las formas de contribuir con animales que permanecen bajo su cuidado.

La ayuda también llegará a zonas afectadas por el terremoto

GUAU tuvo además un componente de solidaridad con los animales afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia. El 80% de las donaciones será destinado a fundaciones que tienen relación con las zonas afectadas por la tragedia, mientras que el 20 % restante apoyará a albergues locales.

De esta manera, las donaciones no solo permitirán fortalecer el trabajo de organizaciones que atienden animales en Barranquilla, sino también extender la ayuda hacia refugios vinculados con territorios golpeados por la emergencia en Pereira y Bogotá.