Importaciones de gas ya representan el 32% del consumo nacional

La dependencia de Colombia del gas natural importado continúa creciendo. Durante junio, las importaciones alcanzaron el 32% del consumo nacional, una cifra que encendió las alarmas en el sector energético debido a la proximidad del mantenimiento programado de la terminal de regasificación de SPEC, infraestructura clave para el abastecimiento del combustible en el país.

La advertencia fue realizada por Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien explicó que la participación del gas importado ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos meses, pasando de niveles entre el 25% y el 27% hasta representar actualmente casi una tercera parte de la demanda nacional.

Según el dirigente gremial, este incremento responde en parte al mayor consumo de las plantas térmicas, que elevaron su operación ante la expectativa de un posible fenómeno de El Niño y las condiciones relativamente secas registradas durante mayo.

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“Estábamos en niveles más o menos del 25% al 27% de gas importado y pasamos ya al 32%. Obviamente este crecimiento también está marcado porque hubo un mayor consumo de la térmica ante la expectativa de la ocurrencia de un fenómeno de El Niño. Sin embargo, que estemos importando un tercio de lo que consume Colombia a través de la facilidad de SPEC nos prende las alarmas a todos”, señaló.

La preocupación se concentra ahora en el mantenimiento que realizará la terminal de importación de gas de SPEC a finales de julio. Durante este proceso, dejarán de estar disponibles hasta 475 millones de pies cúbicos diarios que pueden ser inyectados al sistema en condiciones normales.

“En el mes de julio se va a realizar el mantenimiento de la planta de importación de SPEC y esos 475 millones de pies cúbicos que se pueden inyectar en su máxima capacidad no van a estar disponibles ni para los térmicos ni para la demanda industrial, residencial, comercial o de gas natural para transporte”, explicó Castañeda.

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Dependencia creciente

Más allá de la coyuntura inmediata, el presidente de Andeg sostuvo que Colombia deberá fortalecer su infraestructura de importación de gas durante los próximos años, debido a que actualmente no existen proyectos de producción nacional capaces de incrementar significativamente la oferta en el corto plazo.

A juicio del dirigente, las terminales de importación serán necesarias para garantizar el suministro mientras entran en operación nuevos proyectos de producción de gas, entre ellos el desarrollo del campo Sirius, previsto para la próxima década.

No obstante, insistió en que la estrategia no puede depender exclusivamente de las compras externas.

“Sí o sí debemos tener facilidades de importación porque no hay nada a la vista que logre aumentar la capacidad de producción de una forma tan grande y tan rápida en el país. Pero ese puente con las plantas de importación hasta que tengamos Sirius en 2031 tiene que venir acompañado de fracking”, afirmó.

Llamado a retomar el fracking

Castañeda volvió a defender la implementación de proyectos piloto de fracking en Colombia como una alternativa para aumentar las reservas y la producción nacional de gas natural.

Según argumentó, una mayor dependencia de las importaciones podría afectar la competitividad y la seguridad energética del país en el mediano y largo plazo.

“El país no aguanta únicamente estar dependiendo de la importación de gas. Pensar en realizar diez o doce proyectos de importación no nos da la autosuficiencia energética que necesitamos para ser competitivos. Por eso es fundamental comenzar a hacer fracking”, sostuvo.

Finalmente, planteó que el próximo gobierno debería retomar cuanto antes los proyectos piloto de fracking como parte de una estrategia integral para fortalecer la producción nacional de gas, aumentar las reservas y reducir la dependencia de los mercados internacionales.