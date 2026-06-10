Consejo de Estado suspende elección de la contralora departamental del Atlántico

La Asamblea Departamental del Atlántico recibió oficialmente el fallo del Consejo de Estado que ordena la suspensión provisional de la elección de la contralora departamental, una decisión que fue puesta en conocimiento de los diputados durante la sesión ordinaria realizada este martes.

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El presidente de la corporación, Estéfano González Díaz Granados, informó que la Asamblea se encuentra analizando el alcance jurídico de la providencia judicial con el propósito de determinar las actuaciones que correspondan en cumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal.

“Hemos recibido la notificación del fallo del Consejo de Estado. En ese orden ideas, y sabiendo que el proceso continúa, con el equipo jurídico venimos revisando el tema para darle claridad y por supuesto, en los próximos días, estaremos notificando cuál será la decisión de la Asamblea en aras que la entidad pueda contar con la persona encargada”, indicó.

Frente a este escenario, la Asamblea del Atlántico indicó que analizará el contenido del fallo y las obligaciones que de él se desprenden antes de adoptar cualquier determinación administrativa o procedimental relacionada con el cargo.