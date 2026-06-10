“Es un autoatentado legislativo”: Abelardo de la Espriella cuestiona auto para suspender a Petro

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre polémica del presidente Gustavo Petro. / Foto: Suministrada

El aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, reaccionó al auto emitido por la representante Gloria Arizabaleta, que busca suspender temporalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, y calificó la iniciativa como una maniobra ilegal diseñada para favorecer al Gobierno en medio de la campaña electoral.

A través de un video difundido en sus redes sociales, De la Espriella afirmó que el mandatario no ha aceptado los resultados de la primera vuelta presidencial y que estaría promoviendo acciones para mantenerse como actor central de la contienda: “Petro se quiere robar las elecciones, cada paso que da apunta a ello”.

Según el candidato, la decisión conocida este miércoles carece de sustento jurídico porque, a su juicio, la Cámara de Representantes y la Comisión de Acusaciones no tienen facultades para suspender al presidente de la República.

“La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente de la República, mucho menos la Comisión. Esa facultad es exclusiva del Senado”, dijo.

¿Sería una estrategia para hacer campaña electoral?

De la Espriella sostuvo que la medida tendría como propósito permitir que el presidente Petro participe activamente en favor de la candidatura de Iván Cepeda durante los días previos a la segunda vuelta presidencial.

“Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y prenderle fuego al país”, mencionó.

El aspirante presidencial también aseguró que el mandatario ha utilizado recursos y escenarios oficiales para favorecer a su sector político durante el proceso electoral.

“Ha puesto a todo el Gobierno en función de eso (...) para entregar contratos, recursos públicos y poner el aparato estatal a hacerle propaganda a su candidato, el señor Iván Cepeda”, añadió.

De igual manera, el aspirante a la Casa de Nariño pidió a las instituciones pronunciarse frente a la controversia y llamó a los organismos de control a actuar.

“No vamos a permitir que se roben la democracia”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca el desarrollo del proceso electoral colombiano.

“Le pido a la comunidad internacional que ponga sus ojos y oídos sobre el proceso electoral colombiano porque aquí se está montando, se está fraguando un golpe anunciado contra la voluntad popular”, concluyó.