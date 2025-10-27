“Estoy jodido, me bloquearon la tarjeta de crédito”: Benedetti por inclusión a lista Clinton

La inclusión del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la lista OFAC, no le ha caído muy bien al jefe de la cartera, pues las implicaciones legales ya comienzan a afectarlo.

Estas implicaciones y su impacto ya las están analizando los abogados del presidente Gustavo Petro, de Verónica Alcocer, Nicolás Petro, y del ministro Benedetti; sin embargo, ya comenzaron a surtir efecto con el bloqueo de las tarjetas.

Así lo confirmó, el jefe de la cartera del Interior, quien aseguró que ya le bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que le cierren la cuenta.