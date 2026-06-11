¿Existe el fracking sostenible que propone Abelardo? María del Mar Pizarro y Felipe Bayón debaten
En 6AM W hablaron Felipe Bayón y la representante María del Mar Pizarro sobre la propuesta de hacer fracking responsable en Colombia
¿Existe el fracking sostenible que propone Abelardo? María del Mar Pizarro y Felipe Bayón debaten
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Felipe Bayón y María del Mar Pizarro estuvieron en el programa 6AM W con Julio Sánchez Cristo, en este debatieron sobre la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de hacer fracking responsable en el país.
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