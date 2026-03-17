“Es un precedente histórico para el país”: personero de Ocaña tras retractación de Petro

Norte de Santander.

Tras la rectificación pública del presidente Gustavo Petro, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, calificó el hecho como un hito que sienta límites frente a las declaraciones de altos funcionarios del Estado.

“Es un precedente histórico para el país”, afirmó Bohórquez a Caracol Radio, al referirse al fallo del Consejo de Estado que ordenó al mandatario retractarse por los señalamientos en su contra.

El funcionario recordó que los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando desde la Personería alertó sobre posibles riesgos para la población civil en zona rural de Ocaña, en medio de operaciones militares contra estructuras del ELN.

Según explicó, su intervención se dio tras llamados de líderes comunitarios que advertían sobre la cercanía de acciones armadas a viviendas y centros educativos.

“A raíz de ese pronunciamiento recibí por parte del ministro del Interior y del presidente de la República señalamientos en mi contra, al tildarme de estar trabajando en apoyo a la insurgencia”, señaló.

Bohórquez aseguró que dichas afirmaciones tuvieron consecuencias directas en su seguridad: “Recibí muchas amenazas por redes sociales, indicándome que yo era guerrillero, que si el presidente lo decía era por algo”, relató.

Frente a la reciente retractación del jefe de Estado, el personero insistió en el alcance del fallo: “Por muy alto el cargo que ostente un servidor público no debe mancillar el buen nombre de quienes estamos en territorio, ni vulnerar derechos como la vida, la honra y la seguridad”.

En ese sentido, subrayó que la decisión judicial deja una lección institucional. “El presidente de la República no está por encima de la ley”, y agregó que este caso debe servir para que haya mayor prudencia en futuras declaraciones oficiales.

El personero también indicó que, tras los hechos, no hubo acercamientos por parte del Gobierno Nacional.

Sin embargo, destacó el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo durante el proceso que derivó en la acción de tutela.

Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer la labor de los personeros en zonas complejas como el Catatumbo, donde -según dijo- su papel es clave en la defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado.