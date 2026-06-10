El Carnaval de Barranquilla se toma Bogotá: Gerente del Carnaval cuenta cómo será presentación

El Carnaval de Barranquilla se toma Bogotá. Este miércoles 10 de junio, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se llevará a cabo una presentación de esta muestra cultural en la capital del país.

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Para entregar más detalles de esta presentación, denominada Carnaval de Barranquilla al Mayor, Juan Carlos Ospino, gerente del Carnaval de Barranquilla, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y explicó cómo se va a desarrollar esta muestra cultural.

“Los estudiosos de la cultura que los territorios dialogan y en ese sentido tenemos un diálogo, Barranquilla-Bogotá, sobre la gran diáspora del carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla constituye un reconocimiento a quienes nos ayudaron a su proceso de creación, a su proceso de cooperación. En este caso, reconocimiento al patrimonio africano, al patrimonio europeo y también a gran diáspora indígena", expresó.

De igual manera, el gerente contó cómo es el proceso de estudio, preparación y ejecución de uno de los carnavales más importantes del mundo y el más visitado en Colombia.

“El carnaval de Barranquilla tiene en su participación cuarenta y dos mil artistas y hacedores del carnaval. Llámese a artista aquel que tiene alguna formación y llámese a hacedores del carnaval aquel que simplemente se disfruta del carnaval a su manera”, expresó.

El gerente añadió que 3.000 personas trabajan en cada una de las modalidades de artes, música, teatro, artes plásticas, cultura picotera, producción de vestuario y carrozas. Para esto, se preparan durante todo el año para fortalecer todo el ecosistema cultural.

Además, 142 casas de cultura, compenetradas en los barrios más populares de Barranquilla, reciben atención en estos programas de manera recreativa y eso enriquece todo el ecosistema. Asimismo, existen nuestras bibliotecas de barrio que nos ayudan a mantener vigente todo el conocimiento antropológico, todo el conocimiento filosófico y mostrar que la cultura caribe también tiene una epistemología. “Un ejemplo de ello es nuestro Nobel Gabriel García Márquez”, señaló.

Ospino aseguró que todas expresiones que se mezclan son orgullo caribe. “Hay que recordar que Barranquilla es de las pocas ciudades de Colombia que no fue fundada, sino creada, como su carnaval”, apuntó el gerente.

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Por último, resaltó el crecimiento de Barranquilla como ciudad y generadora de riqueza, que la ha llevado a ser más conocida en el mundo, atrayendo turistas nacionales e internacionales.

“Barranquilla demuestra que la industria creativa además de ser una fiesta que celebra la vida y la felicidad de la gente, también produce riqueza porque genera 250.000 empleos directos. Barranquilla está hoy posicionada en el mundo gracias a su modelo y que el carnaval de Barranquilla ha sido declarado ahora maestra de la humanidad”, aseguró Juan Ospino.

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