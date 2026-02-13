Más de 2.600 policías reforzarán la seguridad durante el Carnaval de Barranquilla 2026

La Alcaldía y la Policía de Barranquilla dieron a conocer el esquema de seguridad que será implementado para garantizar la normalidad de los eventos del Carnaval, que irán desde el 14 al 17 de febrero.

Habrá un despliegue de 2.630 policías en las calles. De ese pie de fuerza, 1.750 unidades llegan de apoyo a la ciudad y 880 hacen parte de especialidades como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, entre otras.

Este dispositivo contará con el acompañamiento articulado con 924 hombres y mujeres de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, 2 Unidades de Reacción Inmediata del Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, así como el respaldo de la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos, Migración Colombia y personal de Interpol.

Adicionalmente se contará con los policías que hacen parte del modelo de vigilancia y otras especialidades que harán su trabajo habitual en sectores turísticos, comerciales y residenciales.

De manera articulada, las dependencias distritales estarán presentes en los eventos, desfiles y actividades con más 300 funcionarios de la Alcaldía entre las secretarías de Gobierno, Control Urbano y Espacio Público, Salud, Tránsito, Gestión del Riesgo, Oficina de Seguridad, entre otras.

Se dispondrá de Puestos de Mando Unificado (PMU) en todos los eventos que han sido debidamente autorizados.

De manera especial, en el cumbiódromo de la Vía 40 funcionará un PMU permanente durante los días de desfiles, lo que permitirá un seguimiento continuo al desarrollo de los eventos masivos más importantes de la agenda oficial.

Prevención de ITS con la entrega de preservativos

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, hace un llamado a los carnavaleros para que el mejor disfraz que porten para estas festividades sea el del autocuidado.

El Distrito ha desplegado una ofensiva pedagógica con la entrega de más de 120.000 preservativos en los diferentes eventos de precarnaval y Carnaval como una herramienta clave para una vida sexual sana.

Prevención violencia de genero

La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha ‘No es No’, una estrategia orientada a la prevención de las violencias contra mujeres y niñas y a la construcción de entornos seguros para el esparcimiento en toda la ciudad.

Para orientación directa pueden comunicarse con la Línea de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género: 315 638 9391, y con la Patrulla Púrpura: 317 372 5692 para la atención de emergencias relacionadas con violencia contra las mujeres.