El papa no habla desde despachos ni desde las nubes, lo hace desde la realidad: arzobispo de Madrid

Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

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En 6AM W de Caracol Radio, el corresponsal Néstor Pongutá habló con José Cobo, arzobispo de Madrid quien fue uno de los protagonistas de la jornada del día de ayer con el papa León XIV.

Sobre la visita del papa:

“Es una visita intensa con muchas miradas y con muchos subrayados. Vamos a entrar ahora también en la recta final, que es como la conclusión y casi la parte de compromiso de toda esta visita. Hemos visto en Madrid el significado, hemos estado también en Barcelona, y ahora yo creo que es la mirada más humana y más intensa de esta visita”, contó el arzobispo.

¿Cómo despolarizar España?

“La primera llamada del papa ha sido a mirar un poco más alto, ir a los puntos que confluyen, el soñar juntos, el pensar qué tipo de horizonte buscamos para nuestra sociedad. Yo creo que ha elevado el diálogo y ha elevado también las preguntas hacia horizontes donde podemos confluir todos, yo creo que ahí la Iglesia también tiene una posición muy especial que es de provocar también esos encuentros y seguir hablando en el tono en el que el papa lo está haciendo”.

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¿Cuál es la verdadera razón para que el papa quisiera venir a España?

“Yo creo que es también una conexión con todo el itinerario y toda la senda que el papa Francisco marcó, tanto en doctrina como en gestos para la presencia de la Iglesia, yo creo que Francisco ya indicó una brújula de cómo situar a la Iglesia ante el reto de la migración, yo creo que él efectivamente con toda conciencia quiere aquí retomar el testigo de Francisco, tocar la realidad porque desde aquí no se habla, el Papa no habla desde despachos ni desde las nubes, sino quiere desde la realidad igual que ha hecho en África que ha hablado de la guerra”, puntualizó el arzobispo de Madrid.

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