Barranquilla recibió en una noche de fiesta al Junior campeón

Barranquilla vivió una madrugada histórica. La ciudad no durmió y se volcó a las calles para recibir al Junior de Barranquilla, que regresó desde Medellín con la anhelada estrella número 12 tras imponerse a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1 en la gran final del fútbol colombiano.

La locura rojiblanca se apoderó de la capital del Atlántico desde antes de la llegada del equipo. Miles de aficionados se concentraron en los alrededores del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz para esperar a los nuevos campeones, que arribaron a la ciudad pasadas la 1:00 de la madrugada de este martes.

La alegría era imposible de contener. Banderas, camisetas, cánticos y caravanas acompañaron a los jugadores durante su recorrido desde la terminal aérea hasta el Hotel Dann Carlton, en el norte de Barranquilla, donde el plantel quedó concentrado tras una jornada inolvidable para la institución y su hinchada.

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Las principales vías de la ciudad se transformaron en un río rojiblanco. Decenas de vehículos acompañaron el desplazamiento del equipo mientras miles de aficionados celebraban la obtención de un nuevo título para las vitrinas del club tiburón. El humo rojo de las bengalas iluminó la noche y creó una postal que quedará grabada en la memoria de los seguidores junioristas.

En Medellín, el conjunto barranquillero mostró carácter y jerarquía para defender la ventaja obtenida en la ida y sellar un global de 3-1 que le permitió levantar un nuevo trofeo. Horas después, la fiesta se trasladó a Barranquilla, donde miles de personas salieron a las calles para darle la bienvenida a los campeones.

La madrugada del martes quedará en la historia reciente de la ciudad. Barranquilla celebró como pocas veces, abrazada a los colores rojo y blanco, mientras sus héroes regresaban a casa con una nueva estrella sobre el escudo y la satisfacción de haber vuelto a poner al Junior en lo más alto del fútbol colombiano.