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10 jun 2026 Actualizado 12:35

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El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que en su gobierno no habrá fracking

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W y habló sobre los principales problemas del país, las propuestas de su gobierno y la exploración de fracking en Colombia.

Iván Cepeda habla sobre la exploración de fracking | Caracol Radio/ Getty Images

Iván Cepeda habla sobre la exploración de fracking | Caracol Radio/ Getty Images

Iván Cepeda habla sobre la exploración de fracking | Caracol Radio/ Getty Images
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El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió a los principales problemas del país y sus propuestas de gobierno. Además, se pronunció sobre la exploración de fracking en Colombia, una de las banderas de su contrincante en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella.

Al ser consultado por la exploración de fracking en Colombia, tras la decisión de dos lideres progresistas (Claudia Sheinbaum y Luiz inácio da Silva) de hacer estudios para considerar esta posibilidad, Iván Cepeda aseguró que en su gobierno no habrá.

“La respuesta es tajante. El fracking, por lo menos, en mi gobierno no habrá. Vamos a enfrentar una temporada prácticamente de temperaturas y condiciones de inclemencia que harán que muchos territorios tengan problemas de agua, de fertilidad. Las represas pueden descender drásticamente”, aseguró.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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