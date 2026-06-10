El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que en su gobierno no habrá fracking

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió a los principales problemas del país y sus propuestas de gobierno. Además, se pronunció sobre la exploración de fracking en Colombia, una de las banderas de su contrincante en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella.

Al ser consultado por la exploración de fracking en Colombia, tras la decisión de dos lideres progresistas (Claudia Sheinbaum y Luiz inácio da Silva) de hacer estudios para considerar esta posibilidad, Iván Cepeda aseguró que en su gobierno no habrá.

“La respuesta es tajante. El fracking, por lo menos, en mi gobierno no habrá. Vamos a enfrentar una temporada prácticamente de temperaturas y condiciones de inclemencia que harán que muchos territorios tengan problemas de agua, de fertilidad. Las represas pueden descender drásticamente”, aseguró.

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