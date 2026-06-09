Estados Unidos ataca Irán en respuesta a derribo de helicóptero en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques “proporcionales” contra Irán después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses “comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5PM, por orden del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos”, señaló una publicación oficial en X.

“La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, añadió el Comando Central.

La promesa de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “responder” a Irán, al que acusa de derribar un helicóptero sobre el estrecho de Ormuz, luego de afirmar que estaba cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

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Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor”, declaró por su parte en X el negociador en jefe de Irán, el poderoso presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.

Vuelve la confrontación

Tras 100 días de guerra y la entrada en vigor el 8 de abril de un frágil alto el fuego, Irán e Israel volvieron a atacarse el domingo y el lunes. Los ataques de Estados Unidos contrastan con los esfuerzos por acabar con el conflicto desatado el 28 de febrero.

El mismo Trump había dicho antes el martes que la diplomacia estadounidense estaba en la “fase final” de la negociación para poner fin a las hostilidades y mencionó que podría concluirse un acuerdo en “dos o tres días”.

La nueva ofensiva deja tres muertos, entre ellos dos militares, y 15 heridos en Irán, según un nuevo balance de la televisión estatal.

Trump, que busca una salida a este conflicto impopular en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de medio mandato, había instado a ambos países a cesar “de inmediato” las hostilidades.

Irán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.

Mercados a la expectativa

Antes de este enésimo repunte de tensiones, los precios del petróleo habían bajado, impulsados por las esperanzas de un acuerdo, tras haberse disparado en las últimas semanas debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de hidrocarburos.

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En menos de 24 horas, Irán lanzó una treintena de misiles contra Israel, según un responsable militar israelí, en respuesta a un ataque el domingo contra los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá, en el que murieron dos personas y 20 resultaron heridas.

Aunque Irán anunció “el fin de la operación” el lunes, también advirtió que, en caso de “continuación de la agresión y de las hostilidades, incluso en el sur del Líbano, se emprenderían acciones mucho más severas y represivas que antes”.

Teherán exige que un acuerdo para poner fin al conflicto incluya el fin de los combates en Líbano, arrastrado a la guerra cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

Washington, en cambio, desea abordar el conflicto en Líbano de manera separada.