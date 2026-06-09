Así cambia la visa H-1B para trabajar en Estados Unidos tras anulación de cuota impuesta por Trump

Así cambia la visa H-1B para trabajar en Estados Unidos tras anulación de cuota ordenada por Trump. Getty Images

El 21 de septiembre de 2025 entró en vigencia una modificación introducida por Donald Trump a través de una proclamación presidencial en el proceso para aplicar a la visa de trabajo H-1B en Estados Unidos.

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Dicha visa, que funciona para que las empresas estadounidenses puedan contratar profesionales con conocimientos especializados, fue restringida a partir de esa fecha, excepto para los solicitantes que estuviesen dispuestos a pagar una tarifa de 100.000 dólares (más de 360 millones de pesos colombianos).

Esta decisión, que se había implementado con el propósito de limitar el ingreso de trabajadores extranjeros, recibió recientemente un importante revés, puesto que un juez federal consideró ilegal la medida, anulando, por el momento, la elevada cuota.

¿Qué es la visa H-1B y en qué casos aplica?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la H-1B es una categoría de visa de no inmigrantes que aplica para las personas que presten servicios en campos especializados o aporten habilidades excepcionales.

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Para este tipo de visa se requiere tener al menos un título universitario en la especialización o campo de conocimiento específico a la ocupación que el solicitante ejercerá en Estados Unidos.

Generalmente, las H-1B se emiten hasta por tres años, que pueden extenderse por el mismo periodo nuevamente, para un total de seis años. Cabe anotar que este tipo de visa tiene un tope anual de solicitudes de 65.000 para cada año fiscal (más 20.000 adicionales para profesionales con posgrado en Estados Unidos).

¿Desde cuándo cambia la tarifa para visas H-1B?

El pasado 8 de junio de 2026, el juez Leo Sorokin respondió a la solicitud de una coalición de 20 fiscales generales de diferentes estados, quienes pidieron la revisión de la tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B.

En ese sentido, Sorokin ordenó la anulación inmediata del cobro, argumentando que solo el Congreso tiene la autoridad para introducir una medida de este tipo (entendida como un impuesto) en la política de inmigración nacional.

De acuerdo con Forbes, aunque se espera que el Gobierno tome acciones en oposición a la decisión del juez, en este momento las empresas, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro tienen nuevamente la opción de contratar trabajadores extranjeros sin pagar los 100.000 dólares.

Medios especializados señalan que el aumento había llevado a una reducción considerable de las solicitudes dado el aumento en el costo del trámite, que normalmente podría rondar entre 2.000 y 5.000 dólares.