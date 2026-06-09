Comunidad Andina celebra que Colombia eliminó “casi la totalidad” de aranceles a Ecuador

Según la CAN, la decisión es una buena señal de que ambas naciones escuchan y atienden la normativa andina. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Gonzalo Gutiérrez, destacó que Colombia levantó “casi la totalidad” de los aranceles a Ecuador, luego de que ese país eliminara los que impuso en el marco de la guerra comercial, que se desató en febrero pasado.

“Hace unos minutos, acabo de ver la norma colombiana correspondiente que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos que estaban en la lista. Se mantiene por 45 días para, me parece, los productos vinculados al arroz”, dijo Gutiérrez en Quito, donde participa en el I Foro Andino de Turismo.

Aseguró que “esta es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan a la normativa Andina, han atendido a su obligación como países andinos de aplicar el programa de la liberación, que es una de las columnas vertebrales de nuestra región”.

En contexto: Gobierno de Colombia elimina aranceles a productos de Ecuador

Cooperación regional

Anotó que los problemas de seguridad, señalados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dieron origen a la guerra comercial, “son problemas muy graves y atendibles”, que “afectan a la democracia, pero recordó que la CAN desarrolla hace más de dos años un “programa importante” de lucha contra la criminalidad, ámbito en el que se deben tomar medidas conjuntas coordinadas.

Gutiérrez apuntó que la CAN “no tiene un mandato” para abordar asuntos relacionados con las tasas cobradas durante los cuatro meses que duró la guerra comercial, término que Gutiérrez no comparte: “No hay ninguna guerra. Hay una diferencia de opiniones respecto a un tema vital que es el de seguridad”.

Tensiones bajan pero no terminan

El secretario de la CAN dijo a la agencia EFE que con las decisiones adoptadas se “elimina la tensión entre los dos países y regresamos a un intercambio comercial normal”.

Comentó que continúa el proceso para emitir los dictámenes de los seis recursos interpuestos ante la CAN por los aranceles.

Puede leer: Gobierno de Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles a Colombia desde el 1 de junio

En enero pasado, Noboa anunció la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y otras medidas para el comercio.

Además, ambas naciones sumaron otras acciones en el marco de la tensión que desató la imposición de aranceles.