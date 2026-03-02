El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Se está cocinando la tercera guerra mundial en Oriente Medio? Experto explica el conflicto con Irán

La escalada del enfrentamiento entre Irán y las fuerzas conjuntas de Israel y Estados Unidos tiene al mundo al borde del asiento. Luego del bombardeo que acabó con el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el conflicto se ha recrudecido, afectando también a la población civil.

En ese sentido, son muchas las voces que han pedido retomar los diálogos entre Irán y Estados Unidos, que se vieron interrumpidos abruptamente luego de la intervención armada. Esto frente a la posibilidad de un conflicto a término indefinido que termine afectando la región e incluso expandiéndose más allá.

Respecto a este escenario, el sociólogo, experto en políticas de Medio Oriente y exasesor, Luis Fleischman, explicó en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio el alcance que podría tener este enfrentamiento, al menos en el corto plazo.

¿Podría escalar aún más el enfrentamiento?

El especialista señaló que, justamente, uno de los propósitos en Irán, más allá de los ataques contra Israel, está en posicionarse ofensivamente frente a las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, tal como ha ocurrido en Emiratos Árabes, Bahrein, Catar y otros países de la zona.

“Yo creo que es una forma de generar, de escalar la guerra a nivel regional, y por otro lado es una forma de presionar a Estados Unidos para que cese el fuego en este momento”, explicó.

Fleischman destacó que el régimen iraní está luchando para garantizar su propia sobrevivencia, dado el marco de las circunstancias actuales.

“Hezbollah se unió a la guerra a partir de anoche, pero realmente no creo que esto sea una guerra que se extienda hacia el mundo musulmán o que se convierta en un tipo de guerra mundial”, sentenció.

¿Cuál es el rol de China y Rusia en el conflicto con Irán?

El sociólogo Luis Fleischman habló también del papel de las otras superpotencias, Rusia y China, en el enfrentamiento armado.

Ambas naciones tienen un rol preponderante dadas sus alianzas con el régimen iraní, especialmente China, que se beneficiaba ampliamente del petróleo persa, según indica el experto. Sin embargo, su rol, como el de Rusia (con sus fuerzas enfocadas en Ucrania), se vería limitado.

“Irán es importante para China en el sentido de que Irán es un enemigo de los Estados Unidos y, obviamente, China busca reducir su poder”, añadió.

Pese a esto, Fleischman desestima lo “vital” que Irán pueda ser estratégicamente para China, como ocurre con otros estados aliados. “Si Estados Unidos hubiese invadido Corea del Norte, yo creo que ahí China ya reaccionaría diferente”, expresó el exasesor político.

