Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 may 2026 Actualizado 20:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Trump cree que la situación con Irán está “al 50%” entre un acuerdo y nuevos bombardeos de EEUU

Trump ha explicado que “hay quien prefiere un acuerdo y otros, reanudar la guerra”, pero ha descartado que el primer ministro israelí esté “preocupado” por un acuerdo desfavorable.

03 March 2026, USA, Washington: US President Donald Trump speaks during a meeting with Chancellor Merz (CDU) at the White House. Topics include the war in Iran, the tariff dispute between the EU and the USA, the Russian war of aggression against Ukraine and China policy. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

03 March 2026, USA, Washington: US President Donald Trump speaks during a meeting with Chancellor Merz (CDU) at the White House. Topics include the war in Iran, the tariff dispute between the EU and the USA, the Russian war of aggression against Ukraine and China policy. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

03 March 2026, USA, Washington: US President Donald Trump speaks during a meeting with Chancellor Merz (CDU) at the White House. Topics include the war in Iran, the tariff dispute between the EU and the USA, the Russian war of aggression against Ukraine and China policy. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

EP

Añadir Caracol Radio en Google

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista publicada este sábado que las opciones están al 50-50% entre un acuerdo con Irán y la reanudación de los ataques norteamericanos contra el país.

Trump ha explicado en declaraciones al portal estadounidense Axios que se reunirá este mismo sábado con los negociadores de su país --Steve Witkoff and Jared Kushner-- para tratar la última propuesta de Irán y decidirá ya el domingo si se reanudan o no los ataques. Considera así que podría haber un “buen” acuerdo o, por contra, “mandarlos al cielo de un bombazo”, ha apuntado.

“Creo que pasará una de estas dos cosas: o los golpearé aún más fuerte de lo que hayan sido golpeados jamás o firmaremos un acuerdo que sea bueno”, ha planteado.

Trump ha explicado que “hay quien prefiere un acuerdo y otros, reanudar la guerra”, pero ha descartado que el primer ministro israelí esté “preocupado” por un acuerdo desfavorable. Además ha insistido en que Irán no debe tener armas nucleares y tendrá que entregar el uranio enriquecido que ya tiene, mientras que el estrecho de Ormuz quedará totalmente abierto “sin peajes”.

También está previsto que aborde la situación con los dirigentes de los países árabes aliados de Washington, incluido Egipto, e igualmente con Pakistán o Turquía.

Este sábado una de las figuras clave de la negociación, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, ha estado en Teherán para intentar lograr un acuerdo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir