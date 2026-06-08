Mundial de fútbol 2026: ¿cuántos colombianos saldrán del país para asistir a los partidos?

Más de 91.000 salidas adicionales de viajeros colombianos, preven que se presentarán por el mundial de fútbol 2026, que iniciará el próximo 11 de junio y finalizará el 19 de junio.

Estados Unidos, México y Canadá son los lugares que registrarán mayor oferta de llegada de colombianos, a partir del próxido 12 de junio, cuando miles de aficionados empiecen a desplazarse hacia los países que son sede del campeonato.

Las cifras fueron estimadas por Migración Colombia, quienes estipulan que la Copa Mundial de la FIFA 2026 generará un incremento considerable en el flujo de pasajeros internacionales.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, Estados Unidos será el principal lugar que recibirá cerca de 63.000 movimientos migratorios adicionales por los partidos de fútbol planillados para Miami y Nueva York.

Luego le sigue México, que recibiría aproximadamente 22.000 salidas adicionales desde Colombia.

Y en tercer lugar está Canadá, que registrará cerca de 6.000 movimientos migratorios asociados al campeonato.

Recomendaciones

Desde Migración Colombia, recomiendan a los viajeros internacionales presentarse con al menos tres horas antes de la salida de los vuelos, para evitar retrasos o inconvenientes durante los procesos de control.

Además, imutilizar herramientas tecnológicas como CheckMig y Biomig, para agilizar los trámites migratorios y reducir los tiempos de espera.