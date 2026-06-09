Cómo saber la fecha exacta de su declaración de renta en 2026: Consulte con su número NIT

La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) publicó el calendario oficial para la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales.

Lea también: Sanciones por no cumplir con la declaración de renta 2026: valores y fechas límites según NIT

Según la DIAN, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.

La declaración de renta es un trámite obligatorio anual, ya que le permite a la DIAN conocer los ingresos, gastos y patrimonio obtenidos por los colombianos durante el año gravable.

¿Quiénes deben declarar renta?

En Colombia, deben declarar renta en 2026 las personas naturales residentes que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

Patrimonio bruto: Superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.

Superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025. Ingresos totales: Iguales o superiores a $69.718.600 durante el 2025.

Iguales o superiores a $69.718.600 durante el 2025. Consignaciones, depósitos o inversiones: acumulados por $69.718.600 o más.

acumulados por $69.718.600 o más. Consumos con tarjeta crédito: iguales o superiores a $69.718.600.

iguales o superiores a $69.718.600. Compras y consumos totales: iguales o superiores a $69.718.600.

Además, debe declarar sin importar sus ingresos o patrimonio si en el 2025 fue responsable del impuesto a las ventas (IVA) o si es comerciante está obligado a llevar contabilidad.

Le puede interesar: Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope

Calendario para personas naturales: fecha límite para declarar

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar:

Agosto 2026

01 y 02 12 de agosto del 2026

03 y 04 13 de agosto del 2026

05 y 06 14 de agosto del 2026

07 y 08 18 de agosto del 2026

09 y 10 19 de agosto del 2026

11 y 12 20 de agosto del 2026

13 y 14 21 de agosto del 2026

15 y 16 24 de agosto del 2026

17 y 18 25 de agosto del 2026

19 y 20 26 de agosto del 2026

21 y 22 27 de agosto del 2026

23 y 24 28 de agosto del 2026

25 y 26 31 de agosto del 2026

Septiembre 2026

27 y 28 1 de septiembre del 2026

29 y 30 2 de septiembre del 2026

31 y 32 3 de septiembre del 2026

33 y 34 4 de septiembre del 2026

35 y 36 7 de septiembre del 2026

37 y 38 8 de septiembre del 2026

39 y 40 9 de septiembre del 2026

41 y 42 10 de septiembre del 2026

43 y 44 11 de septiembre del 2026

45 y 46 14 de septiembre del 2026

47 y 48 15 de septiembre del 2026

49 y 50 16 de septiembre del 2026

51 y 52 17 de septiembre del 2026

53 y 54 18 de septiembre del 2026

55 y 56 21 de septiembre del 2026

57 y 58 22 de septiembre del 2026

59 y 60 23 de septiembre del 2026

61 y 62 24 de septiembre del 2026

63 y 64 25 de septiembre del 2026

65 y 66 28 de septiembre del 2026

Octubre 2026

67 y 68 1 de octubre del 2026

69 y 70 2 de octubre del 2026

71 y 72 5 de octubre del 2026

73 y 74 6 de octubre del 2026

75 y 76 7 de octubre del 2026

77 y 78 8 de octubre del 2026

79 y 80 9 de octubre del 2026

81 y 82 13 de octubre del 2026

83 y 84 14 de octubre del 2026

85 y 86 15 de octubre del 2026

87 y 88 16 de octubre del 2026

89 y 90 19 de octubre del 2026

91 y 92 20 de octubre del 2026

93 y 94 21 de octubre del 2026

95 y 96 22 de octubre del 2026

97 y 98 23 de octubre del 2026

99 y 00 26 de octubre del 2026

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: