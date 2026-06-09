Cómo saber la fecha exacta de su declaración de renta en 2026: Consulte con su número NIT
Tenga en cuenta los plazos que tiene este proceso. Le contamos cómo puede consultar su fecha de declaración de renta.
La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) publicó el calendario oficial para la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales.
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Según la DIAN, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.
La declaración de renta es un trámite obligatorio anual, ya que le permite a la DIAN conocer los ingresos, gastos y patrimonio obtenidos por los colombianos durante el año gravable.
¿Quiénes deben declarar renta?
En Colombia, deben declarar renta en 2026 las personas naturales residentes que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:
- Patrimonio bruto: Superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.
- Ingresos totales: Iguales o superiores a $69.718.600 durante el 2025.
- Consignaciones, depósitos o inversiones: acumulados por $69.718.600 o más.
- Consumos con tarjeta crédito: iguales o superiores a $69.718.600.
- Compras y consumos totales: iguales o superiores a $69.718.600.
Además, debe declarar sin importar sus ingresos o patrimonio si en el 2025 fue responsable del impuesto a las ventas (IVA) o si es comerciante está obligado a llevar contabilidad.
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Calendario para personas naturales: fecha límite para declarar
Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar:
Agosto 2026
- 01 y 02 12 de agosto del 2026
- 03 y 04 13 de agosto del 2026
- 05 y 06 14 de agosto del 2026
- 07 y 08 18 de agosto del 2026
- 09 y 10 19 de agosto del 2026
- 11 y 12 20 de agosto del 2026
- 13 y 14 21 de agosto del 2026
- 15 y 16 24 de agosto del 2026
- 17 y 18 25 de agosto del 2026
- 19 y 20 26 de agosto del 2026
- 21 y 22 27 de agosto del 2026
- 23 y 24 28 de agosto del 2026
- 25 y 26 31 de agosto del 2026
Septiembre 2026
- 27 y 28 1 de septiembre del 2026
- 29 y 30 2 de septiembre del 2026
- 31 y 32 3 de septiembre del 2026
- 33 y 34 4 de septiembre del 2026
- 35 y 36 7 de septiembre del 2026
- 37 y 38 8 de septiembre del 2026
- 39 y 40 9 de septiembre del 2026
- 41 y 42 10 de septiembre del 2026
- 43 y 44 11 de septiembre del 2026
- 45 y 46 14 de septiembre del 2026
- 47 y 48 15 de septiembre del 2026
- 49 y 50 16 de septiembre del 2026
- 51 y 52 17 de septiembre del 2026
- 53 y 54 18 de septiembre del 2026
- 55 y 56 21 de septiembre del 2026
- 57 y 58 22 de septiembre del 2026
- 59 y 60 23 de septiembre del 2026
- 61 y 62 24 de septiembre del 2026
- 63 y 64 25 de septiembre del 2026
- 65 y 66 28 de septiembre del 2026
Octubre 2026
- 67 y 68 1 de octubre del 2026
- 69 y 70 2 de octubre del 2026
- 71 y 72 5 de octubre del 2026
- 73 y 74 6 de octubre del 2026
- 75 y 76 7 de octubre del 2026
- 77 y 78 8 de octubre del 2026
- 79 y 80 9 de octubre del 2026
- 81 y 82 13 de octubre del 2026
- 83 y 84 14 de octubre del 2026
- 85 y 86 15 de octubre del 2026
- 87 y 88 16 de octubre del 2026
- 89 y 90 19 de octubre del 2026
- 91 y 92 20 de octubre del 2026
- 93 y 94 21 de octubre del 2026
- 95 y 96 22 de octubre del 2026
- 97 y 98 23 de octubre del 2026
- 99 y 00 26 de octubre del 2026
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...