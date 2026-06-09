“Cuando llegamos sí aparecen los medicamentos”: Supersalud anuncia sanciones a gestores farmacéutico

SALUD

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, continúa realizando visitas de inspección a dispensarios farmacéuticos de Bogotá y otras regiones del país que han permitido evidenciar retrasos injustificados en la entrega de medicamentos a miles de usuarios en el país.

En diálogo con Caracol Radio desde el barrio el Restrepo, en Bogotá, el funcionario afirmó que se han encontrado pacientes que llevan entre tres y cinco meses esperando la entrega de sus tratamientos, situación que se evidencio desde el dispensario de Rámedicas.

Según explicó, en este lugar los medicamentos que inicialmente eran reportados como inexistentes terminan apareciendo y siendo entregados una vez llegan los equipos de inspección.

“El negocio hoy es inversamente proporcional a la medicina entregada y a la atención prestada”, aseguró Quintero, al señalar que existen incentivos dentro del sistema que favorecen el aplazamiento o la no entrega de medicamentos, situación que, según dijo, beneficia económicamente a algunos gestores farmacéuticos y EPS.

El superintendente anunció que la entidad adelanta procesos sancionatorios contra dispensarios y gestores farmacéuticos que incumplan con la entrega oportuna de medicamentos.

Asimismo, quintero también aseguró que las visitas de vigilancia han contribuido a aumentar la dispensación de tratamientos y a reducir el número de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.

Frente al reciente informe de AFIDRO, que reportó una cartera superior a los 4 billones de pesos adeudada a los laboratorios farmacéuticos, Quintero sostuvo que la deuda de la Nueva EPS está respaldada por la Nación, por lo que consideró que no existen razones para suspender la prestación de servicios o la entrega de medicamentos a sus afiliados.

Cabe resaltar que durante la jornada se presentó una situación que encendió las alarmas. Una usuaria sufrió una convulsión mientras permanecía en las instalaciones a la espera de atención.

Según lo observado por los funcionarios de la Supersalud, en ese momento no había personal disponible para brindar primeros auxilios de manera inmediata.

“Nos encontramos un caso dramático de una señora que, en medio de la atención indigna que se da en estos lugares, termina convulsionando. Afortunadamente, pudimos estabilizarla, y yo mismo fui a buscar sus medicamentos, y ahí estaban los medicamentos de doña María. Esperamos que ya esté bien. Su hijo vino por ella”, relató Quintero.



