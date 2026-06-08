Las probabilidades de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó lista para afrontar su séptima Copa del Mundo luego de terminar la preparación con el partido amistoso ante Jordania, en el que la Tricolor se impuso por 2-0 con doblete de Jhon Arias. Este fue el último encuentro que tuvo la finalidad de alistar la participación del combinado nacional en el Mundial, tras México (triunfo 4-0), Canadá (0-0), Nueva Zelanda (triunfo 2-1), Australia (3-0), Croacia (derrota 2-1), Francia (derrota 3-1) y Costa Rica (victoria 3-1).

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El equipo de Néstor Lorenzo debutará el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México (9:00 p.m.), luego se medirá ante Congo en Guadalajara el 23 de junio (9:00 p.m.) y cerrará la fase de grupos contra Portugal en Miami el 27 de junio

¿Qué dicen las probabilidades sobre Colombia en el Mundial?

A días del Mundial, el juego de las probabilidades desde diferentes sectores como la banca, las casas de apuestas, las estadísticas, entre otras, tiene cabida para ambientar las horas previas a la inauguración del campeonato. Esta tendra lugar en el estadio Azteca de México antes del partido entre México y Sudáfrica, pactado para el jueves 11 de junio (2:00 p.m. hora de Colombia).

Opta, el motor de de estadísticas y análisis deportivos más usado en el mundo, realizó hace poco una gran simulación, en la que recreó en 10.000 ocasiones el desarrollo del campeonato para proyectar el rendimiento de las 48 selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo. Opta entregó las probabilidades que tienen los diferentes equipos de avanzar hasta determinada ronda del torneo.

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En el caso de Colombia, la probabilidad de ser campeón del mundo es del 2,1%. De quedar subcampeón del 5%, de llegar hasta semifinales del 11.1% y de quedarse en cuartos de final del 22%.

Para Opta, el que más probabilidades tiene de quedarse con el título es España, con 16.1%, seguido por Francia (13%), Inglaterra (11.2%), Argentina (10.4%) y Portugal (7%).

Goldman Sachs y una predicción con base en expectativa de gol

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo, hizo su predicción partiendo de la expectativa de gol de cada equipo desde la fase de dieciseisavos de final. Según su simulación, la Selección Colombia clasifica en el segundo puesto del Grupo K, detrás de Portugal.

El rival de dieciseisavos de final según esta simulación sería Croacia, al cual Colombia le ganaría, con una expectativa de gol de 1.18, contra 1.11 del cuadro europeo. En octavos de final el emparejamiento le correspondería a la Tricolor con España, máxima favorita al título. Con La Roja sería derrota para el combinado nacional, pues tendría una XG de 0.69 contra 1.95 de los ibéricos.

En la final, el campeón sería España, superando a Argentina con una expectativa de gol de 1.58. El tercer puesto entre Francia y Brasil quedaría en manos de los europeos.