Pibe Valderrama elogió a James Rodríguez de cara al Mundial: “Volvió el crack, ya está listo”

La Selección Colombia terminó su preparación para el Mundial con victoria por 2-0 sobre Jordania gracias a un doblete de Jhon Arias. El propio Néstor Lorenzo reconoció que fue un partido que esperan vivir en similitud de contexto a lo que será el encuentro contra Uzbekistán en el estreno de la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Ciudad de México.

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“Es parecido en cuanto a lo competitivo, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo táctico.Es un equipo muy compacto, que presiona bien, que va con todo a cada pelota, por eso también los cambios y los cuidados que tuvimos. Creo que hicimos muy buen partido; ha sido muy beneficioso habernos enfrentado con este equipo que nos presentó la dificultad de cerrarse bien y salir rápido en contra”, dijo Lorenzo sobre la importancia de haber enfrentado a Jordania.

En este juego, que tuvo lugar en San Diego, California, además de Jhon Arias, otro de los que tuvo una buena presentación fue James Rodríguez. El capitán asistió en el primer gol y creo buenas oportunidades, para luego salir sustituido al minuto 64 para darle paso a Juan Fernando Quintero.

Pibe Valderrama, ilusionado con Colombia y los elogios a James

En su tradicional análisis posterior a los partidos de la Selección Colombia, Carlos ‘Pibe’ Valderrama habló junto a su esposa, Elvira Redondo, sobre lo que fue la actuación de la Tricolor. Aseguró que el equipo está listo para el Copa del Mundo y también elogió el nivel de James Rodríguez y Jhon Arias.

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“Estamos listos. Estoy emocionado. Si estaba emocionado antes, ahora estoy más emocionado. El equipo jugó bien”, comenzó diciendo, alentando a la ilusión. “Ese es el Jhon Arias que yo quiero, el que juega en Brasil, que llega al área y marca gol. Ese es el que a mí me gusta”, añadió.

Sobre James Rodríguez, aseguró que está listo y que incluso es mejor que no juegue en sus equipos, desde que responda con la Tricolor. “Volvió el crack. Si señor. Ya está listo. Está descansadito, mejor que no juegue (en sus equipos)”, agregó.

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Sin embargo, hizo una observación sobre la falencia que sigue teniendo el equipo: la definición. Manifestó que no se pueden fallar tantas opciones de gol, pues la selección crea varias oportunidades en los partidos.

“Marcar las ocasiones de gol. Crea muchas ocasiones de gol, pero se desperdician muchas ocasiones, son efectivos en los equipos. Para meter un gol, botan cuatro goles. En el Mundial no, hay que tener una y meter una”, dijo al respecto.

Finalmente, concluyó asegurando que lo más importante será el partido inicial ante Uzbekistán: “Ellos saben. El primer partido es fundamental, por experiencia lo digo. Yo estoy tranquilo, y con el de hoy estoy más tranquilo. El que faltaba ya regresó. Regresó el crack (James)”.