Rodrigo Londoño anuncia su apoyo a la campaña de Iván Cepeda

El jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, también conocido como Timochenko, habla durante una reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos (fuera de marco) en La Habana el 23 de septiembre de 2015. Foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images. / LUIS ACOSTA

El firmante de la paz y último comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ manifestó su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una carta, dirigida especialmente al movimiento “Defendamos la Paz”, expuso las razones para apoyar el proyecto de Iván Cepeda en estas elecciones.

Según Londoño, la decisión de pronunciarse está motivada por un episodio con su hijo, quien le preguntó por quién había votado en primera vuelta. Según relata, después de pedirle que adivinara, el menor le respondió “por Cepeda”. “No pude dejar de emocionarme”, escribió en la carta.

“Tenemos que estar a la altura del momento histórico, de la decisión que tomemos como pueblo va a depender el futuro de niños y niñas como JR”, agregó el firmante de paz, quien invitó a trabajar para que otros también voten por el candidato del Pacto Histórico: “Es imposible tener dudas en este momento de cuál es el camino a seguir y al que debemos trabajarle con entusiasmo y sin ambages para que otros y otras también lo asuman”.

Asimismo, instó a “agotar todas las iniciativas posibles, buscar limar asperezas donde estas puedan existir, hacer claridades donde veamos confusión” en pro de conseguir más apoyos.

También invitó a los miembros del movimiento que tienen espacios con poder de incidencia en la opinión a utilizar dichos espacios “al máximo”, pero especialmente “sin ambages” pues, según enfatiza Londoño, “dudar o hacer dudar en este momento nos pierde”.

Algunos reparos con el Gobierno Petro

No obstante, el exjefe de las FARC también expresó algunos reparos que ha tenido durante los cuatro años del gobierno Petro, especialmente con la implementación del acuerdo de paz: “Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo, sus improvisaciones”.

Entre los incumplimientos por parte del gobierno que recuenta, señala la decisión de no abrir un capítulo sobre el Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo. También aseguró que los firmantes en la UNP “están sometidos a humillaciones verbales y físicas” y que no se ha abierto una mesa de trabajo, a pesar de la instrucción de la Corte Constitucional.

Sin embargo, Rodrigo Londoño resalta que “en ningún otro Gobierno habíamos avanzado más en función de atacar las causas estructurales que han generado la violencia en Colombia” y llamó a priorizar el futuro de niños y niñas por encima de las diferencias que se hayan tenido con el Gobierno.

Finalmente, expresó su afinidad con la figura de Iván Cepeda, destacando su “vocación de paz”, su contribución al Acuerdo Final de Paz, y su trabajo para “acercar posiciones aparentemente irreconciliables”.