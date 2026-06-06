“De la Espriella quiere inundar de fracking a Colombia”: Iván Cepeda en Ibagué

Ibagué

Este viernes el candidato presidencial Iván Cepeda visitó Ibagué para participar en la versión 17 de la Marcha Carnaval, un masivo evento convocado por sectores ambientalistas, al que respondieron miles de personas, especialmente jóvenes.

Durante su intervención en la tarima del parque Murillo Toro, en el centro de Ibagué, Cepeda centró su discurso en cuestionar las propuestas ambientales o extractivistas de su contendor en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella.

“El fracking convierte a la conversión en desierto a los territorios más fértiles de la región donde se practique. Y eso es lo que él quiere, inundar de fracking a Colombia porque lo único que lo mueve es la codicia, el ánimo de buscar la riqueza a toda costa”, esgrimió Cepeda en su discurso, que en esta ocasión no fue leído.

Por el contrario, Cepeda le cerró la puerta por completo a la extracción de hidrocarburos con fracking durante un eventual gobierno suyo.

“No vamos a permitir la destrucción de nuestros paraísos naturales”, puntualizó.

Según Cepeda, estaría dispuesto a dialogar con “grandes empresas” para permitir la explotación de hidrocarburos e impulsar una rápida transición energética, lo que matiza un cambio en su discurso ambiental.

“Anuncio que estamos dispuestos a un pacto para la transición energética que permita que avancemos sin acabar con la naturaleza, una economía diversa, pujante y productiva en todo el país, porque tenemos la riqueza natural, si sabemos cuidarla con una bioeconomía”, destacó.

Finalmente, Cepeda también descartó la implementación de la fumigación o aspersión con glifosato de llegar a la Casa de Nariño.