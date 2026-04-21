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21 abr 2026 Actualizado 14:19

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Política

Colombia presentará ante Naciones Unidas avances del Acuerdo de Paz: Alerta por recorte presupuestal

El informe será presentado por la embajadora Leonor Zalabata. Adicionalmente, se busca impulsar la cooperación en beneficio de la diáspora latinoamericana.

Colombia presentará hoy ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el informe sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Paz.

La canciller, Rosa Villavicencio, alertó por los recortes presupuestales, y pidió acompañamiento internacional para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

La petición se la hizo directamente la canciller Rosa Villavicencio a Annalena Baerbock, presidenta de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con quien se reunió en Nueva York para poner sobre la mesa la necesidad de resaltar el compromiso de Colombia con el multilateralismo y sus contribuciones a la ONU, incluyendo su membresía en el Consejo de Seguridad, el proceso de selección del SG y el proceso de reforma de la ONU80.

Se buscaba también impulsar la cooperación en beneficio de la diáspora latinoamericana.

Previo a la presentación del Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de la ONU en Colombia, la canciller se reunió también con Ana María Archila, jefa de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York, para impulsar la cooperación en beneficio de la diáspora latinoamericana.

En el encuentro, acordaron avanzar en la organización de un encuentro de diásporas el próximo mes de junio en Nueva York, en el marco de los eventos que se organizarán durante la presidencia de Colombia del Consejo de Seguridad.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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