IRONMAN 70.3 dejó impacto económico cercano a $18.000 millones a Barranquilla

El IRONMAN 70.3 Barranquilla dejó un impacto económico cercano a los 18.000 millones de pesos y consolidó a la ciudad como uno de los principales destinos de turismo deportivo del país y la región. El alcalde Alejandro Char destacó que la capital del Atlántico fue escenario de miles de historias de esfuerzo, disciplina y superación durante la realización de la primera edición del evento en la ciudad.

Según las cifras entregadas por la administración distrital, el 99,7% de los visitantes manifestó su intención de regresar a Barranquilla, un indicador que refuerza la percepción positiva del destino. Además, el estudio de evaluación del evento calificó la experiencia general con 4,86 sobre 5, la organización con 4,83 y la limpieza con 4,74, resultados que evidencian un alto nivel de satisfacción entre los participantes.

Más de 20 mil pasajeros llegaron a la ciudad

El impacto turístico también se reflejó en la ocupación de la ciudad. Entre el 1 y el 6 de junio ingresaron 27.345 pasajeros por vía aérea, entre nacionales e internacionales, mientras que la ocupación hotelera alcanzó el 55%. Los deportistas y sus acompañantes permanecieron en promedio cuatro noches en la ciudad, lo que contribuyó a dinamizar el consumo en distintos sectores de la economía local.

En cuanto al gasto, cada núcleo familiar de los participantes registró consumos superiores a los 17 millones de pesos, lo que permitió proyectar la derrama económica total cercana a los 18.000 millones de pesos. Las autoridades destacaron que este comportamiento refleja el alto potencial del turismo deportivo como motor de desarrollo para la ciudad.

El alcalde Alejandro Char señaló que el evento no solo puso a Barranquilla en el radar del deporte internacional, sino que también generó empleo, activó sectores productivos y fortaleció la economía local.

“Estos eventos representan oportunidades reales para nuestra gente y demuestran que la ciudad está lista para recibir grandes competencias internacionales”, afirmó.

La experiencia deportiva también se convirtió en una vitrina turística. El 100% de los visitantes recorrió el Gran Malecón, mientras que espacios como Puerto Mocho, Luna del Río y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se posicionaron entre los atractivos más visitados. Estos escenarios consolidan el modelo de ciudad turística que impulsa el Distrito.

Finalmente, el mandatario resaltó que la inversión cercana a los 1.300 millones de pesos para la realización del evento generó un retorno ampliamente superior, estimado en más de 15 veces su valor. “Nos llena de orgullo ver que casi todos los visitantes quieren regresar. Estamos construyendo una Barranquilla moderna, organizada y preparada para el mundo”, concluyó Char.