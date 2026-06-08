¿Va al Mundial? Atlántico pide vacunarse ya para evitar traer sarampión desde países organizadores

Con la llegada de junio y la inminencia de los partidos de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, intensifica el plan de respuesta para prevenir la llegada de casos de sarampión en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

El 21 de junio inician los compromisos futbolísticos del equipo nacional, por lo que se prevé un aumento masivo de viajeros hacia Estados Unidos, Canadá y México, países que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), registran actualmente brotes activos de sarampión.

Para mitigar el riesgo de reintroducción del virus en el Atlántico, la Secretaría de Salud departamental lideró una nueva mesa de articulación con la Aeronáutica Civil (Aerocivil), que administra la terminal aérea, y con todos los sectores que convergen allí.

Este esfuerzo conjunto vincula a las aerolíneas, empresas de seguridad privada, sanidad aeroportuaria, gremio de taxistas, paleteros, maleteros, personal de aseo, comercio y empresas de asistencia a viajeros en silla de ruedas, asegurando un blindaje sanitario integral.

Panorama epidemiológico y medidas

De acuerdo con el último reporte de la OPS, entre las semanas 1 y 19 de 2026, es decir, hasta la tercera semana de mayo, se habían confirmado más de 20.000 casos y 25 muertes por sarampión en las Américas. El Ministerio de Salud informó que, al 4 de junio, al país habían ingresado siete casos importados del genotipo D8, correspondientes a personas contagiadas en otros países.

Más información Masacre en Soledad deja tres muertos y cuatro personas heridas

La peligrosidad radica en que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ya que una sola persona infectada puede transmitirlo a otras 18; además, el virus puede permanecer en superficies durante más de dos horas, lo que incrementa el riesgo de contagio.

Luis Carlos Fajardo Jordán, secretario de Salud del Atlántico, enfatizó la importancia de este seguimiento masivo durante la reunión convocada por la Gobernación en la terminal aérea.

“Nos encontramos haciendo seguimiento con nuestro programa de vacunación contra el sarampión; comenzaremos a vacunar masivamente a las personas que trabajan en los counters, aseo, taxis, vigilancia y todas aquellas que tengan contacto directo o indirecto con los pasajeros. De esa manera evitaremos contagios de las personas que viajan a ciudades como México, Canadá o Estados Unidos, donde hay un alto número de casos de sarampión y muertes asociadas a esta enfermedad, en un trabajo articulado con la Aerocivil y los líderes de las distintas áreas”, afirmó al explicar que tanto el personal que trabaja allí como los viajeros aún están a tiempo de vacunarse.

“Esperamos realizar el mayor número de vacunaciones en estos días, aprovechando que la participación de Colombia en el Mundial comienza el 21 de junio y que debemos vacunarnos por lo menos 10 días antes de salir del país para que la inmunización sea efectiva y estemos realmente protegidos”, expresó, haciendo énfasis en que las vacunas salvan vidas.

A la fecha, en el punto de vacunación dispuesto a la salida de vuelos internacionales, se han aplicado 280 dosis y el objetivo es elevar la cobertura contra el sarampión en el territorio departamental. Las secretarías de Salud de Soledad y Malambo, junto con los hospitales de estos municipios, prestan el servicio permanente de vacunación gratuita. Además, las personas nacionales o extranjeras también pueden inmunizarse contra la influenza y la fiebre amarilla.

Llamado a los viajeros

La Secretaría de Salud departamental recuerda que toda persona que planee viajar a los países sede del Mundial de Fútbol y regresar al país debe:

Revisar su esquema de vacunación y aplicarse la dosis requerida entre 10 y 15 días antes de su partida para garantizar una respuesta inmunológica efectiva.

Acudir al punto de vacunación en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde la vacuna se aplica de manera gratuita y permanente.

Mantener medidas de autocuidado durante los viajes y eventos masivos.

Buscar atención médica inmediata ante síntomas como fiebre alta, conjuntivitis, brote en la piel, tos, congestión nasal u ojos rojos, realizando el autorreporte inmediato para activar las rutas de aislamiento respiratorio necesarias.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte, afectando principalmente a menores de cinco años y a personas no inmunizadas en eventos de alta concentración.

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, se encuentra coordinando el trabajo de vacunación a viajeros y personal del aeropuerto. Además, intensifica, mediante el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la aplicación de dosis en todas las IPS del departamento y en jornadas masivas dirigidas a población susceptible, especialmente niños, al tiempo que desarrolla una gestión integral del riesgo que incluye el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.