Proyecto para convertir al Caribe en Región Territorial inicia trámite en el Congreso esta semana

"El Éxito de este trabajo conjunto depende de la construcción de esquemas de planificación energéticos que tengan en cuenta todas las características de las regiones donde operara". Jesús Pérez Benito, gerente RAP Caribe. I Foto: Caracol Radio

La iniciativa que busca convertir a la región Caribe en una Región Entidad Territorial (RET) podría comenzar su trámite legislativo esta semana en el Congreso de la República, según confirmó Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe.

El proyecto, impulsado por los gobernadores de los ocho departamentos de la región, ya fue radicado en la Comisión Primera del Senado y representa uno de los avances más importantes en la apuesta por fortalecer la descentralización en Colombia.

Pérez explicó que esta propuesta es el resultado de una lucha que se remonta a la Constitución de 1991 y que ha sido liderada históricamente por el actual gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa. El objetivo central del proyecto es que el Caribe sea reconocido como una entidad territorial con competencias propias y recursos asignados para impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Lo que busca este proyecto es reconocer a la región Caribe como una entidad territorial para que tenga responsabilidades claras en materia de desarrollo y, al mismo tiempo, los recursos necesarios para ejecutarlas”, señaló el gerente de la RAP Caribe.

¿Cómo avanza este proyecto?

Aunque el inicio de la discusión dependerá de la agenda legislativa y del avance de un proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional que tiene prioridad en la Comisión Primera del Senado, Pérez aseguró que existe optimismo frente a la posibilidad de que el primer debate se realice antes del cierre de la actual legislatura, previsto para el próximo 20 de junio.

El funcionario también destacó el liderazgo del senador cordobés Fabio Amín, coordinador ponente de la iniciativa, así como el respaldo de las bancadas parlamentarias de la región. Según indicó, el proyecto ha encontrado una acogida favorable no solo entre los congresistas del Caribe, sino también en otras regiones del país interesadas en fortalecer los procesos de autonomía y descentralización territorial.

“Estamos muy cerca de una reivindicación histórica para la región Caribe. Es una apuesta liderada por los gobernadores, pero pensada para generar mayor bienestar para nuestra gente”, afirmó.

Pérez recordó que el proceso cuenta con el respaldo de los gobernadores, las asambleas departamentales y diversos sectores académicos y sociales. En mayo de 2025, los mandatarios regionales recibieron las facultades necesarias para impulsar formalmente la iniciativa, en un acto que reunió a diputados, congresistas y representantes del Gobierno Nacional en Barranquilla.

Lea también: Presidente Gustavo Petro viaja a Nueva York: Germán Ávila asumirá funciones presidenciales

De acuerdo con la hoja de ruta planteada, si el proyecto supera su primer debate en el Senado deberá surtir otros tres trámites legislativos: la plenaria del Senado, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y posteriormente la plenaria de esa corporación. El objetivo de los promotores es lograr la aprobación de la ley antes de junio de 2027.

Una vez aprobada la norma, se convocaría un referendo para que los ciudadanos de los departamentos del Caribe decidan si respaldan la creación de la Región Entidad Territorial. La intención es que esa consulta popular coincida con las elecciones territoriales previstas para octubre de 2027.

“El paso final lo tendrá la ciudadanía. Queremos que sea la gente del Caribe la que decida si da este paso histórico hacia la consolidación de la región como entidad territorial”, concluyó Pérez.