Colombia visita a Paraguay por el título de la Liga de Naciones Femenina: fecha, hora y cómo seguir

La Selección Colombia Femenina aseguró su boleto al Mundial Brasil 2027 luego de imponerse en la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina ante Uruguay. Este juego tuvo lugar en el Pascual Guerrero de Cali y el triunfo Tricolo llegó gracias al solitario gol de la volante Gisella Robledo.

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Con este resultado, el equipo de Angelo Marsíglia llegó a 17 unidades y obtuvo una diferencia de gol de +8, quedando ubicado en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Argentina, por su parte, empató contra Perú en calidad de local y dejó pasar la oportunidad de mantenerse con el liderato del campeonato, dejando servida la mesa para que Colombia se quede con el título.

¿Qué necesita Colombia para lograr el título de la Liga de Naciones?

Colombia. Si vence a Paraguay en Asunción, será campeona sin importar lo que ocurra en el encuentro entre Argentina y Ecuador.

En caso de empate, la Selección Colombia llegará a 18 puntos y necesitará que Argentina no le gane a Ecuador para conservar el liderato y quedarse con el título.

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El panorama se complica si Colombia empata y Argentina gana. En ese escenario, ambas selecciones terminarían con 18 unidades y la definición se trasladaría a la diferencia de gol. Si Colombia pierde y la Albiceleste no suma de a tres, también será campeona del certamen.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este martes 9 de junio desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y usted podrá disfrutar del minuto a minuto por caracol.com.co

Vale la pena mencionar que toda la fecha se jugará en horario simultáneo debido a la necesidad que tienen los demás equipos con aspiración a lograr el repechaje.