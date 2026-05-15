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15 may 2026 Actualizado 22:54

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Selección Colombia

Confirmado el grupo de la Selección Colombia para el Mundial Femenina Sub-20: repáselo acá

La Tricolor ya se alista para el certamen que tendrá como sede a Polonia

Jonathan Gonzalez Gracia

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La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya conoce a sus rivales para la próxima edición del Mundial Sub-20 Femenina en Polonia 2026, luego de realizarse el sorteo oficial del certamen que comenzará a partir del próximo 5 de septiembre.

El combinado nacional aseguró su clasificación al Mundial tras conseguir el último cupo disponible en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino, acompañando a las Selecciones de Brasil, Argentina y Ecuador como representantes de Conmebol en la competencia internacional.

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Colombia quedó ubicada en el Grupo E, zona en la que enfrentará a la Selección de Corea del Norte, Portugal y Costa Rica. El conjunto portugués será una de las selecciones debutantes del torneo.

El Mundial contará con la participación de 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos. Clasifican a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, manteniendo además el tradicional partido por el tercer lugar.

Las ciudades elegidas como sedes del campeonato en Polonia serán Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec.

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Entre las selecciones favoritas aparecen Selección de Estados Unidos y Corea del Norte, ambas con la posibilidad de conquistar su cuarto título mundial de la categoría.

Por su parte, Colombia afrontará su cuarta participación en un Mundial Sub-20 Femenino con la ilusión de superar su mejor actuación histórica, lograda en 2010, cuando finalizó en la cuarta posición del torneo.

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