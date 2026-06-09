🔴 Colombia vs. Paraguay EN VIVO: Siga el partido por el título de la Liga de Naciones Femenina

Selección Colombia Femenina busca el título de la Liga de Naciones - Crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina logró clasificarse a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 luego de vencer, en el Estadio Pascual Guerrero, a Uruguay, asegurando el primer luegar de la tabla de posiciones, con 17 puntos, resultado de cinco victorias y dos empates.

Ahora, luego de sellar su clasificación, en la última fecha de la competencia, la selección nacional buscará el título de la Liga de Naciones frente a Paraguay, quien se ubica quinta en la tabla de posiciones. El partido se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Para alcanzar el primer título de la competencia, Colombia debe ganarle a Paraguay, de darse este resultado, no importa qué pase en el encuentro entre Argentina y Ecuador, pues alcanzará los 20 puntos. En caso de empate, el combinado nacional dependerá de que Argentina no le gane a Ecuador.

Siga el minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay por el título de la Liga de las Naciones Femenina de la CONMEBOL.

Minuto a minuto Colombia vs. Paraguay