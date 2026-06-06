Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, luego de la victoria de Colombia
La Tricolor lidera la tabla de posiciones con una amplia diferencia de gol.
La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2027 tras vencer a Uruguay y completar una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas.
La Tricolor dominó el compromiso de principio a fin y alcanzó los 17 puntos, manteniéndose en el primer lugar de la tabla. Además, llegó a ocho partidos sin conocer la derrota, ratificando su gran momento futbolístico.
En la segunda posición aparece la Argentina con 15 unidades, luego de empatar 1-1 frente a Perú. El tercer puesto es para la Venezuela, que cuenta con una diferencia de gol de +13.
Con este resultado, Colombia confirma su presencia en la próxima Copa del Mundo de Brasil 2027 y se consolida como una de las selecciones más fuertes del continente.
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Resultados de la fecha
Argentina 1-1 Perú
Bolivia 0-8 Paraguay
Colombia 1-0 Uruguay
Chile 1-2 Ecuador
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol
- Colombia 17 Puntos (+8)
- Argentina 15
- Venezuela 11
- Ecuador 11
- Paraguay 10
- Chile 10
- Perú 8 (-7)
- Uruguay 5 (-4)
- Bolivia 1 (-34)