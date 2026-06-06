Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, luego de la victoria de Colombia

La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2027 tras vencer a Uruguay y completar una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Tricolor dominó el compromiso de principio a fin y alcanzó los 17 puntos, manteniéndose en el primer lugar de la tabla. Además, llegó a ocho partidos sin conocer la derrota, ratificando su gran momento futbolístico.

En la segunda posición aparece la Argentina con 15 unidades, luego de empatar 1-1 frente a Perú. El tercer puesto es para la Venezuela, que cuenta con una diferencia de gol de +13.

Con este resultado, Colombia confirma su presencia en la próxima Copa del Mundo de Brasil 2027 y se consolida como una de las selecciones más fuertes del continente.

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Resultados de la fecha

Argentina 1-1 Perú

Bolivia 0-8 Paraguay

Colombia 1-0 Uruguay

Chile 1-2 Ecuador

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol