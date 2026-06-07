Ramón Jesurún sobre la sede de Selección Colombia: “Barranquilla se las lleva por encima a todas”

Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pasó por los micrófonos de El VBar de Caracol Radio previo al compromiso de la Selección Colombia frente a Jordania, último partido de preparación antes del debut en la Copa Mundial 2026.

Jesurún habló sobre distintos temas alrededor de la Selección Colombia, como el uso de la camiseta oficial y la polémica generada en los últimos días, la continuidad de Néstor Lorenzo y la posibilidad en el cambio de la sede oficial del equipo.

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Cambio en la sede oficial de la Selección Colombia

En los últimos meses, en el país se ha planteado la posibilidad de que la Selección Colombia cambie de sede y pueda jugar en diferentes estadios del país, como El Campín de Bogotá, donde el equipo de Néstor Lorenzo disputó el partido de despedida frente a Costa Rica, antes de partir a territorio estadounidense.

Jesurún explicó las razones por las que Barranquilla se definió como sede oficial de la Selección Colombia: “El tema de Barranquilla se decidió en el año 89’ por iniciativa de Pacho Maturana y Bolillo Gómez y de ahí en adelante surgió una serie de éxitos, por lo que representaba Barranquilla en la parte fisiológica”.

Igualmente, el presidente explicó las razones por las que hoy el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se mantiene como la sede oficial de la Selección Colombia: “hoy el estadio de Barranquilla es el más grande del país, tiene 15 mil sillas más que el estadio de Bogotá, lo están remodelando y va a llegar a 65 mil sillas. Acá se unen una serie de factores complementarios que hacen en el análisis, a decir qué es lo mejor para la selección. Entiendo que a todas las ciudades les pertenece, pero que compitan, y hoy Barranquilla se las lleva por encima a todas”.

Durante la conversación, Jesurún aseguró que esta decisión también tiene un componente económico: “también es un tema empresarial. La FCF necesita el complemento y la parte económica que es fundamental para que esto pueda ser exitoso”.

Finalmente, el presidente de la Federación afirmó que: “en Barranquilla vamos a tener un estadio de 65 mil sillas, nos ayudan en todo (impuestos) y fisiológicamente nos ayuda. Pero cualquier ciudad puede ser sede cuando juguemos de local”.

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