Obras del estadio Metropolitano alcanza un 40% de avance

La transformación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez sigue tomando forma. Las obras de ampliación y modernización del principal escenario deportivo de Barranquilla ya registran un avance del 40%, según confirmó el presidente del Concejo Distrital, Mauricio Villafañez Jabba, durante una visita de inspección realizada por la Comisión Primera.

El proyecto, considerado uno de los más importantes para la infraestructura deportiva de la ciudad en las últimas décadas, permitirá aumentar la capacidad del estadio en más de 15.000 espectadores. Con la ampliación, el escenario podrá albergar cerca de 60.000 personas entre partidos, conciertos y grandes eventos.

La intervención contempla una inversión superior a los 380 mil millones de pesos e incluye trabajos de alta complejidad técnica, entre ellos excavaciones de hasta 3,8 metros de profundidad y una ampliación estructural diseñada para modernizar el estadio y ponerlo a la altura de los principales escenarios deportivos del país.

Durante el recorrido, Villafañez destacó el ritmo de ejecución de las obras y aseguró que el cronograma previsto se mantiene. “Esta obra está destinada a estar lista en noviembre y aquí vendremos a ver lo que disfrutará nuestra ciudad de Barranquilla”, afirmó el concejal.

La meta es alcanzar un 80 % de ejecución en septiembre

El presidente del Concejo agregó que actualmente “estamos viendo en esta visita un 40 % de avance en las obras”, y señaló que la meta es alcanzar un 80 % de ejecución en septiembre para completar posteriormente la fase final del proyecto.

La remodelación del Metropolitano busca fortalecer la capacidad de Barranquilla para recibir eventos de gran envergadura y consolidar el escenario como uno de los principales referentes deportivos y culturales del país.