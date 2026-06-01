🔴EN VIVO Colombia vs. Costa Rica: la Selección rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia tendrá este inicio de semana una cita especial con su gente en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo recibirá a Costa Rica en un encuentro amistoso que servirá como despedida oficial antes de emprender el viaje hacia la Copa Mundial de 2026. El compromiso llega a pocos días del inicio del torneo y representa una de las últimas oportunidades para afinar aspectos futbolísticos y consolidar el equipo titular.

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Durante las últimas semanas, el cuerpo técnico ha trabajado en Bogotá con los 26 jugadores convocados para la cita orbital. Con la llegada de los últimos futbolistas provenientes de sus clubes, Lorenzo ya cuenta con el grupo completo para ultimar detalles tácticos y físicos. Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Luis Díaz, figura indiscutible de la Tricolor, cuyo desgaste tras una extensa temporada podría llevar al entrenador a administrar sus minutos.

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Además del componente deportivo, el partido tendrá un significado especial para la afición capitalina. Colombia volverá a jugar en El Campín después de siete años de ausencia, en una noche que promete un estadio lleno y una auténtica fiesta futbolera. Será el último abrazo entre la selección y sus seguidores antes de iniciar el sueño mundialista, con la ilusión de realizar una destacada actuación en Norteamérica.

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