Selección Colombia HOY: esta sería la nómina titular del amistoso ante Jordania / FCF

La Selección Colombia termina este domingo 7 de junio su preparación de cara a la Copa del Mundo. Luego de vencer por 3-1 a Costa Rica en El Campín, encuentro que sirvió como despedida de la afición nacional, la Tricolor se medirá con Jordania en San Diego, California.

PROGRÁMESE CON FECHA Y HORA EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE COLOMBIA Y JORDANIA

Los 26 futbolistas del plantel vienen trabajando desde hace varios días en suelo norteamericano, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

En cuanto a las novedades del equipo, destaca el regreso de Jhon Córdoba, quien se perdió las primeras sesiones de entrenamiento por molestias en su rodilla. Pues bien, el delantero del Krasnodar se recuperó y podrá ser tenido en cuenta, bien sea como titular o alternativa.

Le puede interesar: Esto ganan James Rodríguez y Luis Díaz por jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

Posible nómina titular de Colombia ante Jordania

Según información de Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, el seleccionador Néstor Lorezo planea alinear a su once de gala en el amistoso ante Jordania. Todo esto con el objetivo de ir dándole minutos a sus figuras de cara al Campeonato del Mundo.

La única duda está en la portería. Aunque Camilo Vargas apunta a ser el indicado por lo hecho en Eliminatorias y la reciente Copa América, Álvaro Montero podría ser sorpresa debido a su grato nivel con Vélez en la Liga Argentina.

Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez.

Es decir que del encuentro ante los costarricenses, repetirían titularidad Vargas, Mojica, Dávinson, Ríos y Lucho.

Lea también acá: ¿Cómo le fue a Colombia en el último partido previo a disputar los mundiales?