¿Cuándo es la marcha LGBT+ 2026 en Colombia? Coincidirá con un importante puente festivo

Colombia es un país que tiene miembros de la comunidad lgtbiq+, quienes han tenido que luchar por sus derechos y soportar malos tratos.

Ante este escenario, el país tiene un marco legal de vanguardia creado para proteger los derechos civiles de esta comunidad, sin embargo, todavía se presentan casos de discriminación y prejuicios.

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Con el paso del tiempo, la comunidad ha tomado fuerza en su lucha contra la homofobia y en Colombia se realiza una marcha para conmemorar el orgullo y hacer un llamado a sus derechos.

En Colombia, las marchas y celebraciones del Orgullo LGTB+ se realizará el domingo 28 de junio de 2026. En este día, se llevarán a cabo desfiles como actividad principal en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

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Puntos de concentración en ciudades

Bogotá: Se harán múltiples movilizaciones a lo largo del mes. La Marcha del Sur será el 22 de junio desde Bosa hasta Kennedy. La Marcha Distrital se realizará el domingo 28 de junio y comenzará a las 10:00 A.M. en el Parque Nacional y se desplazará por toda la carrera Séptima hasta la Plaza Bolívar.

Medellín: La gran movilización se hará también el 28 de junio y arrancará en el sector de Barbacoas y se movilizará por la avenida Oriental pasando por la avenida 33 hasta culminar en el Parque de las Luces.

Cali: La marcha se realizará el mismo día y va a contar con un recorrido principal que comenzará en el sur de la ciudad, sobre la Autopista Suroriental, y terminará en el centro.

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Celebración coincide con un festivo

La marcha LGTB+ va a coincidir con un fin de semana que tiene festivo en Colombia. El lunes 29 de junio se conmemora la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

Su origen religioso honra la memoria y el martirio en Roma de San Pedro, quien es considerado el primer papa, y San Pablo, apóstol de los gentiles.

Por otra parte, a nivel nacional, tiene un vínculo cultural y marca el cierre de las tradicionales Fiestas de San Pedro y San Juan, celebrados con mayor fuerza en los departamentos del Huila y Tolima, departamentos famosos por sus reinados, comparsas y folclore del bambuco.

En este caso aplica la Ley Emiliani, ya que la fecha original cae en un día específico, el festivo se traslada al siguiente lunes gracias a la normativa de Colombia para garantizar un fin de semana de puente.

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