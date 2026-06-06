James Rodríguez le respondió a Antonella Petro y le agradeció su apoyo: “Esa foto va”

El pasado jueves, 4 de junio, la despedida de la Selección Colombia en el aeropuerto Catam, antes de partir a Estados Unidos, se vio opacada por un momento en el que Antonella Petro, hija del presidente, le pidió una foto a James Rodríguez cuando lo estaba saludando.

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La polémica se generó porque, al parecer, el jugador decidió ignorarla y no respondió a su petición. Sin embargo, James Rodríguez se pronunció y contó cómo pasó todo.

En su cuenta de Instagram, Antonella Petro mostró un mensaje que le había enviado el futbolista. James Rodríguez le aseguró que se iban a tomar la foto y le enviará una camiseta firmada.

Asimismo, el jugador le agradeció el apoyo de ella para él y sus compañeros y que no la había escuchado cuando le pidió la foto. Además, señaló que pronto se verán.

“Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”, fueron las primeras palabras que envió el jugador.

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El mensaje de Rodríguez continuó y señaló: “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial... Nos vemos pronto”.

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Por último, el ‘10′ de la Selección Colombia explicó el momento de la discordia y aseguró: “Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo“.

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