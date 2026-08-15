Video: Jhon Arias, entre los abrazos con sus excompañeros y los insultos de la afición de Fluminense

Palmeiras visitó a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en juego por la fecha 23 del Brasileirao. En el Verdao fue titular el extremo chocoano de la Selección Colombia, Jhon Arias.

Esta fue la primera vez que Arias volvió a la casa de su anterior equipo desde que fue anunciado como nuevo jugador del club Paulista. Tras retornar al fútbol brasileño desde el Wolverhampton, el colombiano recibió muchas críticas de parte de los aficionados del Flu, después de ser considerado ídolo del equipo.

Arias, entre abrazos e insultos

Jhon Arias vivió un momento agridulce tras su ingreso al terreno de juego del estadio Maracaná, mientras el chocoano saludaba con emotivos abrazos a sus excompañeros del Fluminense, los hinchas locales lo recibieron con una lluvia de insultos y chiflidos desde las tribunas.

Arias defendió la camiseta del Fluminense entre los años 2021 y 2025, conquistando siete títulos con el equipo, entre ellos, los más importantes, la Copa Libertadores del 2023 y la Recopa Sudamericana del 2024.

El extremo chocoano era considerado, por muchos, como uno de los grandes ídolos del club en el momento en que se marchó vendido al Wolverhampton, de en ese entonces la primera división de Inglaterra.

¿Cómo va el partido?

Jugados los primeros 45 minutos del encuentro, Fluminense y Palmeiras empatan 1-1 en el estadio Maracaná.

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