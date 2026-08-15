Así va la tabla de goleadores en el inicio de la Liga Colombiana 2026-ll

Luego del terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió varias zonas del país el pasado 10 de agosto, la DIMAYOR decidió suspender todas las competiciones del futbol profesional colombiano durante la semana. Sin embargo, la entidad decidió extender la suspensión durante el fin de semana hasta el día 19 de Agosto.

Las actividades deportivas iniciarán con el partido entre Águilas Doradas y Llaneros por la cuarta jornada de la Liga Colombiana 2026-ll a las 4:00 PM, seguidos por Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá a las 6:00 PM por la fecha 2 del certamen.

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¿Cómo va la liga tras la pausa?

Con la mayoría de equipos con todos sus partidos jugados hasta el momento, el América de Cali es único líder invicto tras ganarle a Atlético Nacional 1-0 en el Pascual Guerrero el pasado 9 de agosto; el conjunto vallecaucano lleva 12 puntos, 11 goles a favor y su portería en 0.

El Deportivo Independiente Medellín estrenó a su director técnico Luis Amaranto Perea y es segundo con tres partidos jugados y tres partidos ganados y una diferencia de gol de +3.

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¿Quién es el goleador en este inicio del campeonato?

Pos. Goles Equipo 1. Yeison Guzmán 4 América de Cali 2. Emerson Batalla 3 Atlético Bucaramanga 3. Dany Rosero 3 América de Cali 4. Kevin Angulo 2 América de Cali 5. John Montaño 2 Independiente Medellín

A pesar de que Jugadores como Jefry Zapata (Once Caldas) Jorge Cabezas Hurtado (Tolima) y Andrés Rosa (Once Caldas) estén empatados con Angulo y Montaño con la misma cantidad de goles, el desempate se define por la menor cantidad de minutos disputados en la competencia.