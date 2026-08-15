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15 ago 2026 Actualizado 14:48

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Gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich frente al RB Leipzig: véalo acá

El colombiano anota su segundo tanto en la pretemporada con el conjunto alemán

MUNICH, GERMANY - AUGUST 15: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen with the ball during the Telekom Cup match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

MUNICH, GERMANY - AUGUST 15: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen with the ball during the Telekom Cup match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

MUNICH, GERMANY - AUGUST 15: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen with the ball during the Telekom Cup match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
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Luis Diaz continua en preparativos para el inicio de la nueva temporada de la Bundesliga 2026-27. El atacante colombiano anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 13´ contra el RB Leipzig este 15 de agosto por el partido de la Telekom Cup . El Guajiro viene también de anotar en el partido de la victoria contra el Aston Villa 2-1.

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El colombiano inició como titular en el último compromiso amistoso antes de la competencia oficial y colocó el 1-0 con una gran definición. Al minuto 13′, tuvo suerte con una pelota que rebotó y le llegó a su posición tras un intento de despeje que pega en un defensor contrario.

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