Gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich frente al RB Leipzig: véalo acá
El colombiano anota su segundo tanto en la pretemporada con el conjunto alemán
Luis Diaz continua en preparativos para el inicio de la nueva temporada de la Bundesliga 2026-27. El atacante colombiano anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 13´ contra el RB Leipzig este 15 de agosto por el partido de la Telekom Cup . El Guajiro viene también de anotar en el partido de la victoria contra el Aston Villa 2-1.
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El colombiano inició como titular en el último compromiso amistoso antes de la competencia oficial y colocó el 1-0 con una gran definición. Al minuto 13′, tuvo suerte con una pelota que rebotó y le llegó a su posición tras un intento de despeje que pega en un defensor contrario.