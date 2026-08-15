Gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich frente al RB Leipzig: véalo acá

Luis Diaz continua en preparativos para el inicio de la nueva temporada de la Bundesliga 2026-27. El atacante colombiano anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 13´ contra el RB Leipzig este 15 de agosto por el partido de la Telekom Cup . El Guajiro viene también de anotar en el partido de la victoria contra el Aston Villa 2-1.

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El colombiano inició como titular en el último compromiso amistoso antes de la competencia oficial y colocó el 1-0 con una gran definición. Al minuto 13′, tuvo suerte con una pelota que rebotó y le llegó a su posición tras un intento de despeje que pega en un defensor contrario.