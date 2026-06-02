Luis Díaz se acerca al Top 3: Así quedó la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia

Luis Díaz celebra su gol con la Selección Colombia ante Costa Rica / FCF.

La Selección Colombia vivió una auténtica fiesta este lunes en el estadio El Campín, en un compromiso amistoso en el que se impuso 3-1 a Costa Rica y que, de paso, sirvió de despedida del equipo del país rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Los goles del combinado nacional fueron obra de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez; por los centroamericanos descontó Andrey Soto, quien convirtió su primer tanto con la selección tica.

El gol de Lucho significó el segundo de la noche para Colombia y, además, seguir descontando diferencia para llegar al podio como uno de los goleadores históricos del combinado nacional. El extremo guajiro ya solo está a tres tantos de su paisano Arnoldo Iguarán.

¿Cómo va la tabla de goleadores históricos?

Luis Díaz llegó a 22 goles marcados con la camiseta de la Selección Colombia este lunes, 14 de ellos convertidos desde que Néstor Lorenzo es el director técnico del equipo. El Guajaro Iguarán es tercero en esta tabla con 25 tantos.

En las dos primeras posiciones de la tabla de artilleros se encuentran dos figuras y leyendas de la Selección. Falcao García es el máximo artillero con 36 anotaciones; por su parte, James Rodríguez lo sigue muy de cerca con 31 goles.

El Top 5 de goleadores históricos de la Selección Colombia lo cierra otra leyenda del fútbol colombiano, quien también ha logrado superar el umbral de los 20 tantos. Faustino Asprilla registra 20 anotaciones convertidas.

Por su parte, Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez, los otros dos anotadores de la noche ante Costa Rica, llegaron a cuatro y cinco goles con la Selección Colombia, respectivamente.