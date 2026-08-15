Camilo Durán marcó su primer gol con Celtic y le dedicó el tanto a Colombia: Véalo acá

Camio Durán marcó su primer gol con Celtic y le dedicó el tanto a Colombia: Véalo acá(Photo by Alan Harvey/SNS Group via Getty Images) / Alan Harvey - SNS Group

El atacante colombiano Camilo Durán vivió una jornada especial con el Celtic FC al marcar su primer gol oficial con el conjunto escocés en la victoria 4-0 donde visitaban al Dundee United en los octavos de final de la Copa de la Liga de Escocia este 15 de agosto en el estadio Calforth Construction Arena en la ciudad de Dundee.

El delantero ya habría anotado frente al AC Milán en un amistoso de clubes que finalizó 2-2, Durán abrió el marcador del partido.

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Un mensaje para Colombia

La celebración del jugador de 24 años proveniente de Santa Marta tuvo un mensaje de solidaridad para su país. Tras marcar su gol en el minuto 24´, Durán se levantó la camiseta del club y mostró una camiseta que tenia debajo con un mensaje que decía “Fuerza Colombia”, dedicando así su tanto con un mensaje de apoyo y solidaridad en medio de la difícil situación por la que pasa Colombia tras el terremoto de magnitud de 7.4 que afectó varias zonas del país.

El próximo desafío de Durán

El colombiano se enfrentará el próximo 19 de agosto contra el LASK de Austria en el partido de ida con el fin de conseguir un puesto para el inicio de la UEFA Champions League 2026-27.

Vea acá el video del gol de Durán