James Rodríguez reitera el objetivo de la Selección Colombia en el Mundial: “Ir hasta el último día”

La Selección Colombia se despidió del país rumbo al Mundial con una victoria 3-1 sobre Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo de Néstor Lorenzo debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio ante Uzbekistán.

James Rodríguez, capitán de la Selección, fue suplente e ingresó en la parte complementaria, aportando una asistencia para que Luis Javier Suárez sellara el triunfo, sumando una más con la Tricolor.

Al final del partido, James dialogó con el canal de la FCF, donde expresó su compromiso con la Selección y la ilusión por poder hacer un Mundial histórico con Colombia, llegando hasta el “último día” de la competencia.

“Son bastantes años yo aquí, desde el 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también, todos, periodistas también, tienen que estar en una buena sintonía. Yo creo que vamos ya listos, tenemos un partido el 7 también (Jordania) y hay que ir día a día”, comentó inicialmente James.

Al respecto, añadió, enviando un mensaje a los aficionados: “Que crean siempre, siempre damos todo, que se sienta esa buena vibra, con una buena palabra, escribiendo en redes. Eso se puede contagiar, siempre uno siente eso. Solo les pido eso, que vibren de una muy buena manera, que vibren alto y yo creo que hay que ir a hacer las cosas bien allá”.

Finalmente, reiteró la ilusión y el objetivo de cara a la Copa del Mundo. “Es esa meta, ir hasta el último día, ya lo hicimos en una Copa América con unas selecciones duras, bravas. Hay que ir paso a paso, partido a partido, este es un equipo que quiere todo”.

La Selección Colombia se medirá a Jordania el próximo domingo en su último partido amistoso previo al Mundial. En la Copa del Mundo, estará debutando el miércoles 17 de junio en el mítico Estadio Azteca ante Uzbekistán.