Murió a los 77 años el indio Solari, ícono del rock argentino y líder de los Redonditos de Ricota

Foto cortesía de Secretaría de Cultura de Argentina a blanco y negro

Este viernes 5 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento del músico y cantautor argentino Carlos Alberto Solari, más conocido como el “Indio Solari”, líder de la agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Solari falleció en Parque Leloir, un barrio del partido de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a los 77 años.

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En 2016 había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

En 1976, Solari inició un proyecto con los hermanos Beilinson y varios músicos, que sería el comienzo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y permaneció como cantante hasta que la banda se separó en 2001.

Luego de la separación de Los Redondos, Solari inició su primer proyecto solista en 2004 junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El 11 de marzo de 2017, el Indio Solari se presentó en Olavarría, Argentina, en un concierto realizado en la finca rural La Colmena.

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Este fue el mayor concierto de rock al aire libre de la historia del rock argentino.

Más de 250.000 fans asistieron al evento.