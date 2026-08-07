Ryan Castro y Feid lanzan “Mentira”, su tercera colaboración oficial

Ryan Castro y Feid estrenaron “Mentira”, su tercer sencillo oficial en conjunto, una canción que explora la incertidumbre dentro de una relación marcada por la desconfianza y las dudas. El tema reúne la energía característica de ambos artistas con una producción envolvente y una narrativa más vulnerable que refleja su evolución musical.

Vea el vídeo oficial aquí:

Los artistas presentaron el sencillo el fin de semana pasado con un evento improvisado en Pedregal, el barrio de Medellín donde creció Ryan Castro, que transformó las calles en un punto de encuentro con música y celebración. Allí interpretaron varios de sus mayores éxitos antes de revelar “Mentira” por primera vez ante sus seguidores.

Lea también: Alejandro Sanz y Eden Muñoz unen sus voces en “Yo era poesía”

La canción se suma a una alianza musical que comenzó en 2021 con “Monastery” y continuó en 2023 con “Ritmo de Medallo”, tema dedicado a la identidad del sonido urbano de Medellín. “Mentira” será el primer sencillo del próximo álbum de Ryan Castro y también hará parte de El Club de las 19 Flores, el próximo disco de Feid.

Ryan Castro atraviesa un momento clave de su carrera, luego de presentar Omerta, su álbum colaborativo con J Balvin. Feid, por su parte, continúa expandiendo su proyección internacional, que lo llevó recientemente a presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y a colaborar con artistas como Madonna.