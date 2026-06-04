Los Beatles tendrán su día mundial que será celebrado con el video oficial de “All You Need Is Love”

Este jueves se conoció que Apple Corps Ltd., el sello discográfico fundado por los Beatles, reconoció una iniciativa de los fanáticos para conmemorar el mensaje de la canción “All You Need Is Love”, declarando el 25 de junio como el “Día Mundial de los Beatles”.

Hace casi seis décadas, ese mismo día, los Beatles se reunieron en el Estudio Uno de EMI, ahora Abbey Road, con invitados como miembros de los Rolling Stones, The Who, Eric Clapton, Graham Nash y Marianne Faithfull, entre otros, para interpretar “All You Need Is Love” en una transmisión mundial.

Una fanática llamada Faith Cohen lanzó una campaña para celebrar el Día Mundial de los Beatles en 2009, cuando la banda reeditó su catálogo en una caja recopilatoria.

Los fanáticos que se sumaron a la iniciativa organizando celebraciones en honor a los “Fab Four” en todo el mundo, con conciertos tributo y sesiones para cantar juntos.

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Apple Corps conmemorará el evento este año lanzando una versión colorizada de la transmisión de “All You Need Is Love” de los Beatles, que formó parte del programa One World de la BBC.

Esta será la primera vez que la actuación se publique oficialmente en línea.

“Más que nunca, el mensaje de los Beatles y de “All You Need Is Love” habla de algo vital para la comunidad: la conexión y el poder de unir a las personas", escribió el director ejecutivo de Apple Corps a Cohen en una carta.

“Eso es lo que hace que el Día Mundial de los Beatles sea tan especial. No pide más que la gente, dondequiera que esté, se detenga, escuche y comparta un poco de alegría”, agregó.

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“All You Need Is Love” fue la contribución de Gran Bretaña a Our World, la primera transmisión televisiva global en directo.

El programa se emitió vía satélite y fue visto por una audiencia de más de 400 millones de personas en 25 países.

La letra de Lennon era deliberadamente sencilla para que resultara atractiva para el público internacional del programa, y reflejaba los ideales utópicos asociados al Verano del Amor.

El sencillo encabezó las listas de ventas en Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos otros países, y se convirtió en un himno de la contracultura y de su adhesión a la filosofía del flower power.