Madonna presentá su nuevo álbum ‘Confessions II’ con un show sorpresa en Times Square en Nueva York

Este jueves por la tarde, la cantante y actriz estadounidense Madonna presentó su nuevo álbum de estudio, ‘Confessions II’, en un concierto sorpresa en Times Square en Nueva York.

A las 6:30 p.m., Madonna apareció envuelta en un velo rosa fucsia, similar al de la portada de su nuevo disco.

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Al apartar su capa, sonó la introducción de su sencillo “I Feel So Free”, con la frase “Puedo ser quien quiera ser” en pantalla.

A continuación, estrenó “Love Sensation”, el octavo tema de ‘Confessions II’, la esperadísima secuela de su álbum de 2005, ‘Confessions on a Dance Floor’, que saldrá a la venta el 3 de julio.

La estrella del pop también ofreció a sus fans otra interpretación de “Bring Your Love” y se sentó sobre una caja de altavoces en una plataforma giratoria, acompañada por bailarines, recreando de nuevo la portada del disco.

Madonna también interpretó temas de su álbum ‘Confessions on a Dance Floor’, como “Get Together” y “I Love New York”.

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La cantante cerró con “Hung Up”, su éxito que samplea la canción “Gimme! Gimme! Gimme!” de ABBA.

Madonna regresará al Festival de Tribeca este verano con un proyecto audiovisual vinculado a su nuevo álbum de estudio, inspirado en las seis primeras canciones de ‘Confessions II’, como “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, que será estrenado el viernes 5 de junio en el Beacon Theatre de Nueva York.