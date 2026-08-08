‘Epa Colombia’ fue trasladada a la cárcel de Picaleña en Ibagué tras escándalos en su reclusión

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, fue trasladada nuevamente de centro de reclusión. La empresaria pasó de la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanecía recluida desde hace varios meses, a la cárcel La Picaleña en Ibagué.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron a Caracol Radio que el traslado se produjo por instrucción del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Con esta decisión, Barrera Rojas dejaría de contar con el beneficio de permanecer en una guarnición militar, una medida que había sido adoptada previamente por razones de seguridad.

La cárcel La Picaleña cuenta con un pabellón destinado a mujeres privadas de la libertad, por lo que será el nuevo lugar de reclusión de Barrera Rojas.

La influenciadora fue capturada en enero de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras confirmarse su responsabilidad en actos vandálicos durante las protestas del paro nacional de noviembre de 2019.

Los delitos por los que fue condenada incluyen instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y obstrucción del transporte público.

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